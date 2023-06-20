土瓜灣僭建石屋　工程師涉刑毀鄰廈　今被判罪成囚8周

土瓜灣石塘街後巷僭建石屋多年無人理，直至去年8月18日政府終進行多部門聯合行動，到上址及附近清拆僭建物。警方就事件經調查後，指1名七旬男子懷疑與僭建石屋有關，並涉損壞毗鄰大廈的外牆等。該男子早前否認3項刑事損壞罪，案件於九龍城裁判法經審訊後，裁判官余俊翔今（20日）裁定被告所有控罪均罪成，判處被告監禁8周，但緩刑兩年。余官斥責被告自以為是，並無得到他人同意及考慮他們的意願，在後巷大興土木，且狂妄自大，將自己看法強加於他人身上，屬大為不智，且不為該處人士接受。考慮到被告年紀及事件與一般因復仇而犯案的案件不同，故判處緩刑。

被告唐偉德（73歲），報稱工程師。他被控於2022年4月18日或之前，在紅磡漆咸道北484號至492號同德大廈後巷，無合法辯解而損壞屬於同德大廈業主立案法團的紅色雨水管；另在同年6月27日及6月23至27日，損壞同德大廈外牆及紅色雨水管。控方案情指被告自去年3月起在涉案後巷大興土木，並在同德大廈旁加建樓梯等。大廈的法團主席多次與其爭吵及報警求助。至案發時段法團主席發現大廈雨水管被人拆除，其後被加長駁至該樓梯旁，大廈外牆亦發現有破洞，附近的閉路電視亦拍到被告曾在該段時段進行工程及曾拿着一些喉管，事件交由執法人員處理，最終拘捕被告。

裁判官裁決時指，被告被捕當日曾有電視台拍攝，被告在拍攝期間及被捕時均承認雨水管是他拆除，但稱是合法做工程，開審時被告則否認曾作招認並反對將口供呈堂。裁判官經考慮後認為被告的招認可呈堂。在翻看閉路電視紀錄後，裁判官指雖沒有拍到誰拆掉喉管及破壞外牆，卻看到案發前被告的一連串行為及曾拿着與喉管等。而被告作供時卻否認他有做過片段所拍到的行為，故明顯與事實不符，因此裁判官拒絕接納其說法指其證供強詞奪理，並從片段作合理推論，認為是被告作出該些刑事損壞行為。被告自行求情時強調自己是出於善意，是為了自己及後巷着想，但裁判官批評指被告只是做了自以為對的事，卻破壞了他人的財物。

案件編號 : KCCC 2071/2022