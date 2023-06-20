港島交通執法兩月拘18人　發近7百張告票拖走60輛車

隨着疫情緩和，商業及旅遊業活動復甦，進出港島的車輛流量大增。三隧總流量由今年1月份的約722萬架次增加至3月份的約793萬架次。有見及此，港島區執法部門於4月及5月在區內進行多個針對性行動，打擊各項交通違例項目。人員進行的全方位行動主要針對單車違例及非法使用電動可移動裝置等行為。同時進行攝錄執法行動，以打擊酒後駕駛行動、快速公路違法行動、公共服務車輛違例行動及打擊貨車違例行動等。

人員於上述多個行動中共拘捕17男1女(24至65歲)，分別涉嫌「酒後駕駛」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者風險保險」。行動中，人員共發出690張定額罰款告票予違例司機，當中主要涉及「橫越連續雙白線或附有虛線的連續白線」、「在汽車移動時使用流動電話或其他電訊設備或該等電話或設備」等。另外，人員亦發出47張傳票，違例事項包括「單車違例事項」、「乘客沒有繫上安全帶」及「載貨超重」等。

行動共拖走60輛車往鰂魚涌車輛扣留中心，其中49輛車對道路上造成阻塞，11輛車涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》並獲發出欠妥車輛報告。