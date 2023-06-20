法官涉司法抄襲遭訓誡　律政司：彰顯普通法制度特色

高等法院原訟庭法官陳嘉信，接連被上訴庭揭發涉於其主理案件的判詞內作「司法抄襲」，絕大部分的內容均抄襲其中一方律師陳詞，陳官亦因此遭終院首席法官張舉能等訓誡。律政司司長林定國就陳官的事件作回應稱，事件彰顯香港法律制度有自我修正功能，反映出優良的上訴機制。

律政司司長指出，上訴方以陳官犯錯，涉「司法抄襲」為上訴理由，最終亦獲上訴庭接納此上訴理據，可看出上級法院法官在公開審訊中糾正下級法院法官的錯處。司長指張舉能法官及高院首席法官潘兆初除嚴肅訓誡陳官外，亦指示司法學院，特別針對判案書不可抄襲方面，加強對法官和司法人員培訓，可確保此類錯誤不再出現，彰顯普通法制度的特色。司長指大眾可看到下級法院的錯失，得悉後亦有方法糾正，令當事人可獲公平審訊的機會。

上訴庭於6月9日就一宗民事商標上訴案頒發判詞指，原審的陳嘉信法官於其判詞涉「司法抄襲」，在判詞內絕大部分抄襲原告一方的陳詞，上訴庭指會使人質疑陳官有否運用獨立思考自行處理案中爭議，認為法官必須以獨立和謹慎態度，批判性地裁決各方問題，最終撤銷陳官的裁決，將該案交予另一法官重審；另外，上訴庭於上周三（14日）處理另一宗有關要求更換信託基金受託人的民事上訴案時，再有上訴人投訴原審的陳官涉「司法抄襲」，在其判詞廣泛整合及應用被告方的陳詞。不過上訴庭認為，處理該上訴時不會就陳官判詞給予比重，並將自行分析證據後重新考慮裁決。