太空館明起辦哥白尼生平展　一睹「日心說」如何改變天文界

適逢波蘭天文學家尼古拉．哥白尼550周年誕辰，香港太空館今日(20日)宣布，將於明日(21日)起免費舉行「尼古拉．哥白尼—生平與成就」展覽，為期約3個月至9月25日。館方介紹，展覽位於太空館地下大堂，合共展出14塊展版，市民可透過參觀哥白尼在不同範疇的論文、手稿、後人為他製作的紀念碑，及以哥白尼的發現製作的畫作等，回顧其一生與成就。

哥白尼在1473年於波蘭托倫出生，他除了是文藝復興時期的天文學家，亦是數學家、醫生、古典學者、翻譯員、神職人員、執政官、外交官及經濟學家，可謂博學多才。就當時社會普遍認為地球是宇宙中心的「地心說」觀念，他在距今510年前便寫下手稿，更在1543年出版《天體運行論》，再次提出以太陽為行星運動中心的「日心說」，為天文界帶來劃時代的改變。

是次展覽由康樂及文化事務署與波蘭共和國外交部聯合主辦，香港太空館及波蘭共和國駐香港總領事館聯合籌劃。署理康文署署長譚美兒今日在開幕典禮上表示，相信展覽能激發年輕人去追逐自己對天文學及科學的興趣，亦是STEM(科學、科技、工程及數學)教育的一個好例子，包括對自然環境的觀察、慎思明辨，以及用具創意方式應對現實生活中源自數學和科學的不同挑戰。