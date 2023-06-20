葵涌護養院三婦染耳念珠菌　防護中心：不排除屬院舍內傳播

葵涌松悅園耆欣護養院暨日間護理中心懷疑爆發耳念珠菌，衞生署衞生防護中心今日(20日)表示，個案涉及3名女院友，年齡介乎73至87歲。患者均為長期病患者，沒有相關感染病徵，防護中心正調查該組群的感染源頭，不排除安老院舍內出現傳播。中心會與院舍保持密切聯繫並監察院友情況，確保院舍嚴格執行各項感染控制措施。

防護中心於本月6日接獲醫院管理局通知，1名居於上述院舍並曾於早前入住瑪嘉烈醫院的73歲女院友，經化驗證實帶有耳念珠菌。她現時情況穩定並已出院。

經進一步調查後，防護中心再於涉事院舍發現多1名86歲的女院友早前已經化驗證實為帶菌者，她自2021年6月至今年6月期間曾多次入住瑪嘉烈醫院。而接觸者追蹤篩查後，再發現1名87歲女院友亦為帶菌個案。2人現時情況穩定。

中心已提供感染控制建議及培訓院舍職員，並建議院舍根據既定指引，加強執行各項感染控制措施，包括妥善安置帶菌院友，嚴格執行接觸傳播防護措施，加強環境清潔及消毒，使用專用醫療用具、洗手間及沐浴設施，以防止耳念珠菌散播。