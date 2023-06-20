海麗邨居民隱瞞413萬物業　被判緩刑沒收公屋

房屋署提醒所有公共租住房屋居民及申請人，必須如實申報入息及資產。一名居住於深水埗海麗邨的公屋居民，在2022年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有香港住宅物業以及其家庭總資產淨值不超逾現行公屋入息限額100倍，即196萬港元。其後調查揭發，該居民案發時擁有一個香港住宅物業，估值約為413萬港元。

該居民因忽略提供資產申報表指明的詳情，違反了《房屋條例》第27(a)條而被檢控，在九龍城裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情的嚴重性，判被告監禁6星期(緩刑12個月)及罰款12,000港元。房屋署亦已終止該公屋單位的租約。

在另一宗案件，一名公屋申請人在2018年向房屋署遞交的一份申請表裏，沒有申報他擁有的土地價值。其後調查揭發，他於案發時擁有一幅市值評估為140萬港元的新界土地，已超出該申請人家庭的資產限額44萬港元。

該名申請人因明知而作出虛假陳述，違反了《房屋條例》第26(1)(c)條而被檢控，並於九龍城裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情的嚴重性，判被告監禁6星期(緩刑12個月)及罰款5000港元。房屋署亦已取消該公屋申請。