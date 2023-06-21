慶祝國際海員日　香港海事博物館6.25免費開放參觀

為慶祝國際海員日，位於中環8號碼頭的香港海事博物館將於本月25日免費開放予公眾參觀，並舉辦一系列親子活動，讓大眾可以在炎炎夏日享受家庭樂的同時向海員致敬。

國際海事組織於2010年起將每年6月25日訂為國際海員日，向全球約164萬名海員致敬，感謝他們對國際貿易和世界經濟作出貢獻。本港衣食住行有90%來自航運，是全球供應鏈的核心，而新冠疫情期間，各種限制導致海員不能換班而無法回家，使他們的處境更見困難。為響應該日子，香港海事博物館將於當日免費開放，而開放日由太平洋航運(香港)有限公司贊助。主辦單位將於場內設攤位，讓公眾可與年輕學員及資深海員交流，並有機會獲得精美紀念品。專業航海員亦會親身教授正統的繩結，以及如何使用六分儀、指南針等航海工具，讓公眾更深入了解海員日常工作及航運知識。

開放日當天，有資深導賞員帶領的博物館導賞團、博物館尋寶遊、手繪工作坊等。現場更設有海洋生態講座，分享海洋科學知識和經驗，香港的航海歷史、文化及遺產。此外，海事處將安排海上清理承辦商的垃圾清理船隊，示範如何清理海上漂浮垃圾，並宣傳保持海上潔淨的重要性。公眾更可透過觀看船隻如何清理漂浮垃圾，從而了解海上清理的日常運作及最新技術應用。