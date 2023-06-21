東方日報A1：商舖輪住摺　經濟崩裂　港競爭力節節下跌

國際管理發展學院最新發布《2023年世界競爭力年報》，人才流失不絕的香港排名全球第7位，較去年排第5，下跌兩位，落後新加坡之餘，更被台灣超越，屬亞洲區第3位。4大指標之中，香港營商效率跌至11位，經濟表現更大幅下滑至36位。對此，港府認為年報肯定香港繼續為全球最具競爭力的經濟體之一，而去年新冠疫情為香港帶來艱巨挑戰，商舖輪住摺，嚴重影響經濟表現，香港的排名因此較去年下跌兩位。隨着香港復常，恢復與內地和世界各地的全面暢順連接，今年經濟會有顯著改善。相反，有經濟學家則對本港節節下跌的競爭力表示擔憂，認為主要與香港房屋政策有關，市民向上流動力小，對本港競爭力造成影響。

根據報告，今年的競爭力排名丹麥繼續高踞榜首，緊隨其後為愛爾蘭（第2）、瑞士（第3）、新加坡（第4）、荷蘭（第5）、台灣（第6），而香港則排第7，領先瑞典（第8）、美國（第9）、阿聯酋（第10）等國。亞洲地區中，新加坡排名最高，至於台灣則上升一位至第6位，超前香港。

4個競爭力因素中，香港在「政府效率」繼續取得全球第二名，在「基礎建設」的排名亦有所上升，由第14位上升至13位；然而，受去年的疫情高峰影響，香港的「營商效率」排名下跌，由第7位跌至11位；「經濟表現」的排名由第15位大跌至36位。

在分項之中，香港在「商業法規」繼續排名在全球第1，在「稅務政策」、「國際投資」排第3位，「國際貿易」以及「科技基礎設施」排第5位。不過，香港在「物價」排第64位，「本地市場」排第56位，「就業」排在第45位。「社會架構」排第28位，「勞工市場」和「科學基建」排第24位。

政府發言人表示，報告肯定香港繼續是全球最具競爭力的經濟體之一，指去年新冠疫情為香港帶來艱巨的挑戰，嚴重影響經濟表現，香港的整體競爭力排名因此較去年下跌兩位。隨着香港復常，恢復與內地和世界各地的全面暢順連接，今年香港經濟會有顯著改善。儘管香港在《2023年報》的整體競爭力保持前列，而排名主要受去年疫情高峰和疲弱的經濟拖累而輕微下跌，必須警惕經濟體之間愈趨激烈的競爭並積極應對，並進一步提升香港的競爭力，新一屆政府推出「搶人才」、「搶企業」策略，大力吸引各地重點企業、人才和資金來港，並加強投資基礎設施和創新科技，增加土地和房屋供應等，工作取得良好進展。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生反而對香港競爭力表示擔憂，認為主要與香港房屋政策有關。他解釋，當局政策間接造成房屋呎價高的問題，市民愈住愈細，隨之衍生不願生育等社會問題，市民向上流動力小。相反新加坡組屋則值得借鑑，組屋住戶比例由80、90年代的大約88%下跌至去年的78%，下降10個百分點，證明新加坡向上流動力高，市民由組屋轉換至私樓，但香港房屋政策差，中產置業後，努力供樓的同時樓價又下跌，市民向上流鬥志減弱，對本港競爭力造成影響。

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