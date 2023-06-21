商家接騙徒訂單代購　供應商收款失聯　本月5宗最多失20萬元

近日多區接報有實體商店相繼中伏，騙徒犯案手法與去年出現過的「佛跳牆騙案」極似。商家接到騙徒假冒學校老師或政府承辦商的來電或WhatsApp訊息，聲稱訂購鮮花、藥材、床墊等貨品或預約水電工程，其後加單要求大額採購商店未有提供的產品(例如床褥、桌椅、電錶箱等)，並提供指定供應商給商家參考。當商家向該供應商繳付貨款或訂金後，騙徒和供應商隨即失去聯絡，商家才驚覺「供應商」其實是騙徒同黨。本月至今(21日)，執法部門已接獲至少5宗相關騙案，最大一宗損失高達20萬港元。

為防受騙，任何賣方如接到大額訂單時，應先收妥貨款或訂金，如有陌生客戶進行大額採購，應留意潛在風險。切勿輕易向陌生供應商大額付費代購物料，以免因小失大。截至今日，最常成為騙徒犯案幌子的高危貨品，首3位為演唱會/主題公園門票/ 船票、手袋、酒店/露營/旅遊套票，其餘的依次為智能電話、玩具模型、傢俬/家庭用品、電子遊戲機/遊戲產品、化妝護膚產品、貨幣兌換服務，以及保健食品。

詐騙專頁方面，依舊遍布各大社交平台，包括Bendito Café、Ístore_Mobile、Let's Go TraveL、OhGoods直購代購網購站、Suteki Beauty、XiaoH-Department Store，以及長興貿易行。當中不排除假冒同名專頁或帳號。