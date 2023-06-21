5年1.2萬人涉詐騙案被捕　逾千人被定罪

本港不時發生詐騙案，保安局今(21日)回應議員書面質詢稱，由2018至2022年的5年間，就詐騙案拘捕逾1.2萬人，其中去年拘捕4,112人，按年升45%。5年間涉欺詐罪及以欺騙手段取得財產罪而被定罪的有1,404人；單計去年，分別有172及42人涉欺詐罪及以欺騙手段取得財產罪被定罪。

局方稱，香港金融管理局、執法部門、廉政公署及香港海關成立財富情報交流平台「反訛騙及洗黑錢情報工作組」，至本月底將會擴大至28間零售銀行。情報工作組定期舉行會議，並就詐騙及洗黑錢活動進行情報交流，以及為銀行業界提供辨識可疑銀行交易活動和懷疑騙案受害人的培訓。自情報工作組成立以來，銀行已識別超過2.1萬個之前未知悉的傀儡戶口。在去年以情報主導作出的可疑交易報告數目較2021年增加319%，被凍結或充公的犯罪得益增加113%。此外，反詐騙協調中心在銀行業界的協助下，去年攔截超過港幣13億元騙款。

至於電話智能卡實名登記制打擊詐騙，自今年2月24日全面實施以來，通訊事務管理局辦公室持續進行一系列監察及執法工作，確保實名登記制有效落實及電訊商按法例和指引要求實施實名登記制，通訊辦亦要求電訊商根據實名登記制實施以來的運作經驗繼續優化其登記平台，並會就已登記的電話儲值卡用戶資料進行定期抽樣檢查，一旦發現可疑個案，會交執法機關跟進。