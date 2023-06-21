議員批康體資源不足　政府指日後區會有文化體育委會統籌

本港的體育發展問題備受關注。多名議員今（21日）立法會上關注重組後區議會，在推動地區文體活動上的角色，要求政府委任該類人士進入區議會，亦有議員要求政府向地區體育會增撥資源推動發展。政府透露，日後每個區議會均有一個關於文化、體育的委員會，又指區議會主席可委派具文化背景的人士，加入合適的委員會成增選委員。

議員馬逢國質詢當局會否考慮委任一些具文化及體育背景的人士加入區議會，讓區議會更有效地發揮推動康樂及文化活動的職能，以及當局會否考慮在各區設立一名文體活動統籌專員，推動及統籌當區的文體活動及演出，並且鼓勵地區團體舉辦更多具地區特色的文體活動。民政及青年事務局局長麥美娟回應指政府一向「用人為才」，會考慮才幹和經驗，當區會根據各區區情委任不同人士，包括文化和體育背景地區人士，民政署亦有與不同社區團體舉辦參與活動，當有推出社區體育和文藝資助計劃，並提供15萬元資助讓地區團體舉行相關活動。

金融界議員陳振英續追問會否明確規定被委任人士在介紹中要列明文體專長，當遇到相關問題可以向該類尋求協助。麥美娟回應指區議會主席可委派具文化背景的人士，加入合適的委員會成增選委員。

另一議員鄭泳舜則批評政府對地區資助計劃不足，要求政府對地區體育會增加資源，令體育在地區普及。議員容海恩就認為現時康文署舉辦的活動經常出現爆滿情況，關注會否考慮把有參加社區參與計劃的團體資訊放在康文署網頁中，讓各區市民知道相關資料。政府透露日後每個區議會都會有一個關於文化、體育的委員會，相信可以在統籌事宜，又承諾會將容海恩的意見轉交有關部門。