公屋輪候者津貼兩年共發放30億元　當中近7成已等逾5年

公屋一般申請者的平均輪候時間仍需5.3年，與當局的三年上樓承諾相距差遠。為減輕輪候人士的開支負擔，政府於2021年中推出為期3年的現金津貼試行計劃，向非居於公屋、非綜戶再加上已輪候超過3年及並未獲首配的一般申請家庭提供現金津貼。今日(21日)房屋局局長何永賢回覆議員質詢時就指，計劃實行兩年來，截至今年4月房屋署已向約87,700個合資格住戶，發放合共約30.4億港元現金津貼，當中近7成受惠家庭輪候公屋已逾5年或以上。

根據房屋署的資料顯示，過去兩年，約有36,100位住戶因不再符合申領資格，如當中有約7成的住戶已經入住公屋；另約有2成的公屋申請已被取消或者不再符合公屋編配資格，如已購置資助出售房屋計劃單位等。何永賢指出，試行計劃將運作至2024年年中，政府會在適當時候就計劃進行檢討。

此外，關愛基金於2020年推出「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目，向沒有受惠於政府的紓困措施中的非居住於公屋和沒有領取綜援的低收入住戶提供支援。惟民青局及勞福局表不，由於關愛基金的兩輪「一次過生活津貼」已達到訂立的目標，基金將不會再次推出有關項目。