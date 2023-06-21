男子涉販毒被拘「掉包」逃走　加控誤導警務人員7.11還押候訊

西九龍裁判法院今年4月發生懷疑「掉包」走犯案，涉嫌販毒的姓陳男子，於法院內的臨時囚禁室等候押走期間，疑與一名獲批保釋、涉嫌襲擊女友的姓林男子交換身份識別文件，並冒認為林，成功獲准保釋離開法院。兩人同被控誤導警務人員罪，陳另被控從合法羈押逃離罪，案件今（21日）於西九龍法院再提訊。兩人各被加控一項控罪，而兩人的案件將會合併，並正式轉介至區院審理。法庭將案押後至7月11日，屆時被告須往區域法院應訊。辯方沒有保釋申請，候訊期間兩人續還押。

涉販毒案的被告是37歲陳樹華，他報稱售貨員。涉襲女友的被告是24歲林景浩，他報稱無業。他們被控於2023年4月10日，在西九龍法院大樓A座2樓4號男子警察羈留倉，虛假地表示自己是獲法庭准予保釋的林景浩，該林景浩則容許此調包。陳樹華另被控於同年4月10日至13日，在香港身為警員52498合法羈押下的人，從該警員的合法羈押逃脫。

控方今日各加控兩人各一項控罪。其中陳樹華被加控「使用屬於他人的文件」，指陳於2023年4月13日，在油麻地南京街與新填地街交界附近，無合法權限或合理辯解，而使用一張屬於他人（即林景浩）的申請香港永久性居民身份證收據。林則被加控「將文件轉讓給他人」，他被控於2023年4月13日，在西九龍法院大樓，將姓名為林景浩的申請香港永久性居民身份證收據轉讓給陳樹華。

案件編號：WKCC2686/2023