不排除簡約公屋概念納入過渡性房屋　政府將檢視不適切居所定義

政府指出劏房問題的樽頸正是土地房屋，為解決問題需要「兩步走」，包括興建大量公營房屋，縮短公屋輪候時間，目標由現屆政府開始前的6.1年縮短至4.5年，讓符合申請條件的市民盡快入住；過程中亦要取締不適切居所，譬如現有的過渡性房屋、簡約公屋，希望在公屋供應不足夠的層面去填補，又指不排除將簡約公屋的概念納入過渡性房屋，目前希望先解決輪候公屋超過3年的申請人士的需要。

政府指出當處理不適切居所的住戶搬遷時，需要定義何謂「不適切」，指現時並非所有劏房都屬於不適切居所，在內的住戶不至於失去棲身之所，有關方面需要再共同探討。

在創科政策方面，政府表示，正研究在落馬洲河套區和粵港澳大灣區，透過專項計劃，在科研、數據、資金等方面減少限制，就某些科研項目，容許數據、資金及人才流動，可以跨越地域限制，提高效率和速度，如果專項計劃成功，日後可考慮擴展至綠色金融發展。 而政府亦指出本港經濟開始恢復，今年首季實質本地生產總值按年增長2.7%，終止先前連續四個季度的跌勢，收入中位數上升2.1%，本港經濟向正面發展。