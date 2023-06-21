政Whats噏：批重組方案未廣納意見　3中大校董斥張宇人目中無人

改革中文大學校董會組成可謂一波未平、一波又起。繼日前修例費用爭議，中大校董會3名校友評議會選任校董去信校董會主席，批評重組方案未廣納意見，同時批評提出私人草案、校董之一嘅議員張宇人喺有關事宜上目中無人。對於有關指摘，張宇人話暫時唔會評論。

3名身兼中大校董嘅議員張宇人、鄧家彪同劉國勳向立法會提交私人草案，修改中大校董會組成，惹起反彈。3名校友評議會選任校董喺交畀校董會主席嘅信中，批評張宇人將謾罵文化帶進校董會，經常喺議事廳中出言不遜，語帶挑釁，嚴重打擊大學主管人員團隊士氣，校友亦對母校有咁嘅校董同感羞憤。

該等選任校董又批評私人草未完全漠視校董會早前經廣泛諮詢各持份者意見、並由全體校董會成員通過採納嘅報告書，堅持喺全體校董會成員精簡三分之一，即包括書院代表由12名降至8名、校友代表由3名降至2名嘅大前提下，維持立法會議員代表人數3名不變，更要求校方繳交呢份私人草案嘅相關開支，佢哋對此強烈不滿。

信中又話佢哋同意中大作為政府資助大學需要受到立法會同市民大眾嘅監察，但無法容忍張宇人身為校董會成員卻屢次以傲慢敵對嘅態度去破壞會議氣氛，所以期望校董會主席能夠盡快召開特別會議，促請3名議員履行校董應有責任，私人草案內容如實反映中大員生校友喺在諮詢期內所提出嘅意見，共同落實校董會重組，完成20載未圓嘅體制改革。