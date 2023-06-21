未來5年收回500公頃私人土地　 政府：9成屬北都發展範圍

政府近年致力發展北部都會區。有議員今(21日）在立法會關注政府預計今年內可從北都的發展範圍收回多少土地，政府回應指，預計由2022/2023年至2026/2027年，5年間將收回合共500公頃的私人土地包括棕地，數量為以往收回的4倍，當中9成位於北部都會區。

議員嚴剛要求政府交代，預計今年內可以從北都的發展範圍收回多少土地，包括棕地和私人土地，用於新的規劃和發展，又問到政府會否考慮採用公開招標以外的批地方式，包括直接批予合適企業。發展局局長甯漢豪回覆指當局近年加大力度引用收回土地條例，收回私人土地用作政府發展項目，不單止提出上述的數據，又指有關數字亦未有計算未完成規劃項目，如新田科技城一帶的土地。她又指單在今個財政年度，政府會在北都範圍內收回洪水橋下村新發展區第2期發展計劃的所需土地約200公頃，而政府會考慮因應個別產業考慮直接批地，可以考慮寬免價格，惟承諾會作適當監管。

議員洪雯同樣關注批地安排，指政府在批地時除以非傳統招標方式處理龍頭企業外，會否同時考慮預留土地，並將有關非傳統招標方式套用於龍頭企業的下游產業，以形成產業鏈。創新科技及工業局副局長張曼莉回覆透露，當局同樣會將有關非傳統招標方式套用於龍頭企業的下游產業。

航運及交通界易志明則要求政府提早開發物流用地，令受影響的棕地作業者可以無需停業。甯漢豪回應指當局2025年可以完成平整然後進行招標，承諾會研究加快招標程序安排，並考慮提早開發物流用地，減少對物流業界的影響。而議員陳月明則問及政府何時會提出北都產業藍圖和具體指引。甯回應指施政報告提出當局會在今年內就北都發表行動綱領。