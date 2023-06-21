荷蘭海運木枱藏1400萬元K仔　3名非華裔人士被捕

上周五(16日)，海關港口及海域科人員根據風險評估，揀選一票由荷蘭來港的海運拼裝貨櫃作檢驗，並在貨櫃內搜獲32公斤懷疑氯胺酮(俗稱K仔)，估計市值約1,400萬港元。

港口及海域科貨櫃貨物檢查組高級督察陳杰論表示，該拼裝貨櫃載有11批不同種類的貨物，其中一批報稱為家具。資料顯示，該批貨物的收貨公司屬新成立，寄貨人以往亦無任何海運紀錄，情況有可疑，關員遂扣查貨物作進一步檢查。上周五，關員於元朗一貨櫃場進行檢驗，該批家具包括3張木枱，X光影像顯示木枱中間位置被掏空，懷疑內藏可疑物品。關員隨即拆開木枱，發現一些白色晶狀物，經毒品快速測試後，初步確認為K仔。案件交由海關毒品調查科跟進。

毒品調查科高級調查主任楊偉漢稱，海關在前日(19日)展開監控遞送行動，當日下午約3時，收貨人透過電話指示將該批貨送往元朗大棠一個大型露天停車場，關員密切監視，直至當晚近9時，目睹有人準備處理該批貨時，隨即上前截停及拘捕3名懷疑涉案人士。

3名疑犯均為非華裔人士，彼此互不相識。當中一名30歲人士報稱無業，相信是收取約500港元報酬，負責到該停車場處理貨物，並準備將之運往屯門一幢工廈；另一名52歲被捕人士是上述停車場的保安員，懷疑默許該批毒品暫存該處，以換取4,000港元酬勞；最後一名是40歲的貨車司機，他收到公司的訂單，協助將貨物由元朗運送至屯門。前兩名被捕人士已被暫控「販運危險藥物」罪，其餘一人則獲准保釋候查。

海關形容，今次偵查案件是與犯罪集團「鬥智、鬥力、鬥耐性」，指毒販利用木枱藏毒，並將之放入貨櫃最深處，企圖暪天過海，而且每張木枱的木板約50公斤，整批貨連毒品重達250公斤，為檢查帶來一定困難。另外，毒販採用迂迴多變的路線進行走私，而且有計劃地將貨物暫存於元朗的停車場，該處滿布雜物、廢鐵，亦有不少鐵皮屋，加上任職保安員的被捕人士充當耳目，而不法分子並無放鬆警惕，待貨物送抵後等候近6小時，認為時機成熟及安全才現身取貨。海關相信已成功阻截該批毒品流入市面，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。