圖欺詐抗疫基金　「80後樓神」吳龍飛認8罪　囚17個月

自稱「80後樓神」的吳龍飛，涉嫌於2020年利用虛假資料騙取「防疫抗疫基金」資助。他被指訛稱在11個工廈或商住大廈地址經營零售生意，企圖騙取政府共88萬港元的資助。他被控11項企圖欺詐罪，案件今（21日）在區院審理。吳承認其中8罪，其餘3罪獲准存檔法庭。法官指他有計劃犯案，判他入獄17個月。

現年43歲被告吳龍飛，報稱任職公司董事。控罪指，他於2020年4月12日與2020年7月8日之間，在香港意圖欺詐並藉欺騙，即虚假地向政務司司長私人辦公室之下的人力資源規劃及扶貧統籌處人員及其代理人，即羅兵咸永道諮詢服務有限公司的僱員表示就零售業資助計劃申請所提供的資料及證明文件真確、完整及準碓的，

控罪續指，當中吳虛假地表示於2020年1月1日前他於11個不同地址營運一間名為「安樂窩國際集團有限公司」的主要及實質零售業務店舖，以及因此在防疫抗疫基金下有資格領取援助，而企圖誘使人力資源規劃及扶貧統等處人員及其代理人作出作為，即向吳發放11筆合共88萬港元的援助，而導致吳獲得利益，又或導致香港特别行政區政府蒙受不利或有相當程度的可能性蒙受不利。被告所承認的8罪，涉款約64萬港元。

案件編號：DCCC 54/2022