同袍涉爆粗辱罵妻母　警員控告警務處涉性別歧視兼索償

一名在警署報案室工作的警員，於昨日(20日)入稟區院，控告另一名駐守槍房的高級警員及香港警務處涉性別歧視。據原告於入稟狀指，他與該高級警員因小事結怨，其後該高級警員多次刻意為難他，又稱「你要玩，我就同你玩」。及後該警更向原告稱「你老婆畀我X」及「你阿媽畀我X，生咗你個衰仔」，原告認為相關語句涉性騷擾及性別歧視，故要求該警賠償16萬港元，及要警務處把16萬港元捐贈予慈善機構。

原告是吳漢森（譯音），被告是林文隆（譯音）及香港警務處。據原告自行撰寫的入稟狀指，他於案發期間駐守荃灣警署報案室，林則是駐守同一警署槍房的高級警員。原告指他於2020年7月22日把裝備歸還予槍房時，林正在清潔枱面，他稱呼林為「大佬」，並稱可否處理其事宜，林卻稱「問咩？你係咪唔交」又稱「呢度無大佬，叫師兄」，其後2人因態度問題爭執。兩日後原告歸還子彈時故意逐顆交出，林即質疑他有情緒有問題不宜拿槍，其後更正式投訴原告。

原告指上司有安排他與林面談解決事件，他亦曾向林道歉。之後警署內不斷傳出關於他的傳聞，他亦多次在警署見到林均被他嘲諷，其中於2020年11月19日，原告與林相遇時林更向他稱「你要玩，我就同你玩」。直至2021年6月19日，原告再到槍房時，林見到他不斷向他叫嚷，其後更不止5次向他稱「你老婆畀我X」及「你阿媽比我X，生咗你個衰仔」。雖然林於翌日曾向原告道歉，但他並不接受。原告指對於林該些說話感到被冒犯，認為涉及性騷擾，並指令他擔心妻子及母親等的安危。原告指林的相關行為涉及性別歧視，而作為僱主的香港警務處，亦須就事件負責，因其應要員工在良好工作環境下工作，並免受他人欺凌及性騷擾。原告現要求林就事件賠償16萬港元，並要香港警務處為事件負責，捐出16萬港元予慈善機構。

案件編號：DCEO 7/2023