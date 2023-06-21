港鐵未來5年投放逾650億元　更新鐵路設施及保養維修

港鐵油麻地站及將軍澳站去年發生重大列車服務事故，港鐵同年委任專家小組，全面檢討鐵路資產管理，以及維修保養制度。為提升服務至更高水平，港鐵今日(21日)宣布，將於未來5年投放逾650億港元，更新鐵路設施及保養維修，並加大力度應用創新科技等五大範疇。港鐵表示，今次全面檢視了過往的重大事故及審核結果，歸納出幾方面的提升建議，包括提升對影響較大但不常發生的事故的風險預測、資產維修的處理、工作品質保證，以及對供應商庭品和承辦商工程的管理。

至於應用創新科技方面，港鐵將落5大重點行動範疇，以確保相關制度感維持在高水平，包括持續投放資源於資產維修及更新、加快應用創新科技、加強風險預測及管控，並優化維修工作、探討及實施延長非行車時間內維修時間「窗口」的措施，以及提升員工資產管理認識及公正文化，並在實施各種建議措施的同時，應對人手挑戰。

港鐵公司車務總監李家潤表示，港鐵未來5年將投放10億港元推動創新科技，以達致「數據導向」及「數碼化」的鐵路資產管理。其中數碼化資產管理系統(EMAS)，將於今年11月率先在南港島綫推行， 目標其他鐵路於明年第3季全面使用。專家小組認為EAMS可協助資產維修方面，例如在油麻地站事故中軌道資產的登記。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示，港鐵是次投放的資源相比過往5年增長了20%；而人力資源方面，港鐵今年亦舉辦了50場招聘會，共聘請了870個前線員工；同時港鐵亦推出彈性措施，以吸引更多人加入行列，包括4小時工作的特別安排。楊稱，不排除輸入外勞，但強調目前仍在商討階段。