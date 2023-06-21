摸15歲女大腿及乳房　陰莖觸其臀部　父親承認3非禮罪押7.6判刑

56歲父親涉自2020年尾起的1年間，多次於住所及酒店非禮當時約15歲的女兒，當中包括撫摸其大腿及乳房，及趁女兒洗澡時，用陰莖觸碰其臀部。該名父親及後被控6項非禮罪，他今（21日）於區院承認其中3項控罪，法官決定先索取被告的背景及心理專家報告，並把被告還押至7月6日判刑。

報稱任自由工作者的被告L.W.K.（56歲）原被控6項非禮罪，他承認當中3罪，餘下控罪則獲准於法庭存檔。被告承認的控罪指他於2020年11月至翌年9月，在香港鴨脷洲的家中，非禮約15歲女童X；及於2021年5月9日，在香港黃竹坑香葉道43號雅格，非禮15歲的X。案情指，X於2005年11月出生，案發時約15歲，被告為X的父親。X與父母、祖父及其弟妹等同住於涉案鴨脷洲單位，X 與父母等同住一房。約在2020年11月或12月某日早上，X穿著裙子獨自睡在床上，被告聲稱天氣寒冷，走近X面向她躺下，其後抱着X再觸摸其大腿，再把手伸進X的胸圍內觸摸其乳房，X推開被告的手，及後離開床鋪及換好衣服去上學。

至2021年5月，X與被告等家人同入住位於黃竹坑的雅格酒店。5月9日下午，X與朋友見面晚上回酒店，發現只有被告在酒店房。當X洗澡時，被告進入浴室脫掉衣服，以陰莖觸碰X的臀部約10次，並觸摸X的腰及胸，X試圖阻止被告觸碰但不成功。其後X終推開被告及後自行回家；約4個月後，X和胞妹在單位內洗澡，其間被告突進入洗手間，以手指觸碰X的陰道。同年11月5日晚上，當X用電話與其朋友談論被告人沒收她的手機時，母親聽到X稱尚未就遭非禮一事報案，經母親詢問下X稱遭被告非禮。母親逐詢問被告，被告承認事件但稱已很久沒有非禮X，被告於同晚被捕。

案件編號：DCCC 247/2022