47人初選案續審　鄭達鴻稱公民黨簽「墨落無悔」聲明是空頭支票

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權案，今（21日）在西九龍法院（暫代高院）續審，獲准保釋的前公民黨成員鄭達鴻續作供。控方開始盤問鄭。鄭坦言公民黨以黨名義簽「墨落無悔」聲明，是為保留彈性，同意是空頭支票。下午聆訊期間，有辯方大狀突然向法官表示要趕往醫院，審訊提早約1小時結束。

控方盤問鄭達鴻時指，2020年3月25日，公民黨在初選記招非常清楚表明黨立場，即會運用權力否決財政預算案，迫政府回應五大訴求。鄭達鴻不同意說法。鄭重申，所謂否決財案其實是籌碼，希望令政府談判。對於公民黨以黨的名義，而非參選人的個人名義，簽署「墨落無悔」聲明，鄭同意公民黨是為保留彈性才有此做法，承認這無異於空頭支票。

控方之後展示一幅相片，顯示了彭卓棋的競選單張，上面寫着「共同協調人民掌權 齊上齊落對抗暴政」等字眼。控方指，單張提的是民主派的立場，亦是公民黨的立場。鄭回應說，民主派是個「好大嘅團體」，雖然同意公民黨是民主派的一份子，但同時指出，單張所展示的，不過是彭對於民主派的理解。

案件編號：HCCC 69/2022