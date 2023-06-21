中港聯手搗跨境洗黑錢　涉4.6億內地電騙款　本地主腦等7人落網

本港及內地執法部門不時就打擊跨境罪行作情報交流，今年年初，發現有犯罪集團透過開設內地銀行帳戶及扣帳卡，接收來自內地不同電訊網絡的詐騙款項，然後利用扣帳卡來港進行大量消費，購入手機、貴金屬飾物等高價物品，然後轉售套現，藉此將犯罪收益洗白。

今年3月，本港執法部門已進行過一次反洗黑錢行動，成功拘捕9人，其後觀察箇中犯罪模式，再在4月底鎖定另一個採用相同手法的跨境洗黑錢集團，相信集團在4月至6月期間，利用320個內地銀行戶口，收取至少2,900宗內地電訊網絡詐騙案的騙款，牽涉總損失高達4.6億港元。

至昨日(20日)，本港及內地執法部門再聯手展開打擊行動，根據線報於沙田區展開埋伏，並於中午時分發現目標人物進入手機店，以扣帳卡購買51部、總值52萬港元的手機，並企圖將其轉售。

行動隊伍確認背後資金來自內地騙案後，當場拘捕4男1女本地人。同時，人員突擊搜查3個位於土瓜灣及油麻地的工廈單位，相信是集團的運作中心，並且存放部分扣帳卡，再拘捕1名本地男主腦和1名持雙程證的內地男骨幹成員。行動中，人員檢獲上述51部手機、65張扣帳卡、137萬港元現金、2部點鈔機、4部電腦、8部流動收款機(POS)及另外11部手機。

被捕人士年齡介乎20至61歲，分別報稱廚師、裝修工人及無業等，涉嫌「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」。所有人已被落案起訴「串謀詐騙」罪，案件今午(21日)已於東區法院提堂。執法部門會繼續追查涉案扣帳卡下落，以及相關使用者的身份，不排除有更多人被捕。

根據本港執法部門的統計數字，去年全年共有1,152人因涉嫌洗黑錢被捕，而在2023年的首3個月，已經有995人因此落網，數字反映罪行日趨普遍。調查人員指出，犯罪集團其中一個最新的手法，正是用錢利誘傀儡到內地開立銀行帳戶和扣帳卡，以接收內地獲取的犯罪得益，然後在本港招攬本地居民充當買手，利用該些扣帳卡到本地商店消費「洗黑錢」。