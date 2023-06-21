立會通過徵120億額外足球博彩稅　葉劉形容稅款濕濕碎

新一份財政預算案提出向賽馬會徵收為期5年、每年24億港元「額外足球博彩稅」，即共120億港元，立法會今日(21日)三讀通過修訂《博彩稅條例》，發言的議員均支持政府的做法，稱其為「應急良方」，而馬會的投資回報豐厚，形容24億港元「濕濕碎」，更有議員指未來可增加博彩稅項目形式。財經事務及庫務局局長許正宇指是次修訂已經考慮多項因素，如馬會負擔能力、外部競爭、馬會承諾不會減少對本地慈善事業的承擔。

議員葉劉淑儀指香港徵收稅款的選項不多，而博彩稅是對市民不造成任何傷害的選擇，又指足球博彩稅投注總額幾乎增長3倍，2019年超過賽馬博彩投注總額、純利佣金增幅同樣驚人，若政府政策上繼續容許賽馬會壟斷足球博彩市場，增加足球博彩稅為符合公眾利益。慈善信託基金方面，她指過去10年，馬會慈善信託基金結餘水平從2011年213億港元增加至2022年400多億港元，加上恒常撥款、投資收入，基金有足夠財政資源應付開支，因此提高足球博彩稅不會影響馬會資助社福教育機構，加上馬會自己的投資回報豐厚，從馬會年報可見2021年投資收益回報達109.31億港元，認為24億港元對馬會「濕濕碎」。

飲食界議員張宇指增加博彩稅為「應急良方」，馬會也同意不會因額外足球博彩稅減少派彩，慈善捐款不會因而減少，亦指坊間稱政府「打劫馬會」是「一知半解」，實際上馬會無需裁員、助政府一臂之力、社會得益，屬於「三贏」方案。

針對增加博彩稅項目形式，他認為政府未來可考慮讓馬會增加籃球博彩，另一議員吳傑莊也指可開發更多合法體育賽事、讓馬會擴大全球匯合財池來源。

圖說

立法會三讀通過修訂《博彩稅條例》。