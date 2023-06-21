劏房濫收水費擬再修例　水務監督可要求交資料　罰則改為兩級制

劏房戶不時被濫收水電費，雖早前已修例立法禁止，惟成效不彰。近日水務署向立法會提交文件，鑑於在打擊業主濫收劏房戶水費調查時搜證困難，故水務署建議；修訂《水務設施條例》（第102章）及《水務設施規例》（第102A章），賦予水務監督可在執行職務期間要求相關人士，包括業主和其代理人等提交相關資料的權力，例如租約、收據、水費繳款單等；同時亦建議提高濫收水費的罰則，將罰則改為兩級制，並新增條文讓法庭可命令任何被裁定濫收水費的人士向付款人退還多收的金額。

文件指出，截至今年5月底，水務署聯同差餉物業估價署已造訪約4,350個劏房單位。而自《修訂條例》實施後，水務署至今共收到92宗懷疑濫收水費的投訴，當中8宗個案已成功進行檢控及定罪，涉案人士被罰款1,000港元至5,000港元不等；另外15宗個案正在調查中；而餘下69宗個案因投訴人不願作證或未能提供相關資料而沒有足夠證據提出檢控，而上述絕大部分的個䅁均涉及劏房。

水務署建議，修訂《條例》和《規例》賦權予水務監督，要求不論業主或租客都需提交相關資料，任何人無合理辯解而不遵從水務監督的要求即屬違法，並建議處以第3級罰款1萬港元及在指定限期後仍未提交所需資料的往後每天額外罰款1,000港元。署方又建議，對濫收水費個案的罰則改為兩級制，首次被定罪的罰款仍然為原有的第3級，即罰款1萬港元，而為第二次或其後再被定罪的個案增加一級的罰款，罰款為第4級，即2.5萬港元。

此外，為對劏房租戶提供更大保障，水務署建議賦予水務監督權力可向差餉物業估價署披露調查濫收水費個案中所獲得的資料，並同時在《業主與租客（綜合）條例》作出相應修例以實施同等安排，有助水務署和差餉物業估價署就其各自巡查和調查中所獲取有關濫收水費個案的資料進行交換，提升執法效能。