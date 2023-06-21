將軍澳3個過渡屋接受申請　後日至下周日舉行即場報名日

再有過渡性房屋項目接受申請！基督教家庭服務中心策劃名為「成家」社會房屋計劃，並建設3個分別位於將軍澳市中心唐賢街的「賢庭居」、寶邑路的「邑庭居」及寶琳北路的「寶庭居」，3個過渡屋項目合共提供1,079個單位，並將於本月23日至25日舉辦即場報名日，有興趣申請的基層家庭只要齊備申請文件，即有專人協助即場報名。

基督教家庭服務中心將於本周五（23日）舉行簡介會，介紹3個過渡屋項目，並於同日下午2時至晚上9時開放即場報名。而本月24日至25日亦會繼續歡迎即場報名，時間由上午11時至晚上7時。有興趣人士可帶齊身份證明文件、公屋藍卡（如有申請公屋）、最近6個月入息文件及最近6個月資產證明文件，申請費用全免。

「賢庭居」、「邑庭居」及「寶庭居」是位於將軍澳市中心的3個大型過渡性房屋項目，並會提供1至2人、3人、4人及無障礙單位，項目選址便利居民，鄰近港鐵站，附近更有大型街市及公共休憩設施，生活配套齊備。「賢庭居」及「寶庭居」預期今年8至9月陸續安排申請者入住，而「邑庭居」預期於12月入伙。