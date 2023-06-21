高級督察涉揸胸強吻　辯方稱提供金錢只是為逃走而「出口術」

已婚警隊高級督察涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」其胸，之後下跪求饒，揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀！」。男警否認非禮及意圖妨礙司法公正兩罪，案件早前於九龍城法院經開審後，控辯雙方今午（21日）作結案陳詞。裁判官最終把案件押後至7月13日下午裁決，期間被告續准保釋。控方強調被告案發時想逃走的表現是有妨礙司法公正意圖，辯方則指女事主的證供與片段顯示的不相符，並與其丈夫的口供有矛盾，故不應被採納。

現年34歲被告李卓賢，案發時任職警隊防止罪案科高級督察，現已停職。他被控於2021年11月23日，在美麗華廣場一期2樓一店舖內非禮X；並向X及其丈夫Y提議，給予他們一筆金錢以換取X不追究針對他的非禮案件。

辯方指雖然被告當時曾喝了酒，但控方陳詞指被告表現不似喝醉，而且亦非抗辯理由。控方指被告作為高級督察，應很清楚法律，其逃走前的一連串行為明顯就是有意圖去防礙司法公正，亦無證據指事主與丈夫有意圖誣蔑被告；辯方則指被告表現明顯是有喝醉且曾暈倒致不省人事，其行為亦可能受酒精影響。被告當時想逃走是怕受武力襲擊，他稱要提供金錢亦只是為逃走而「出口術」。辯方又指事件可能涉及金錢糾紛或有人有仇警情緒，而涉案片段所顯示的明顯與事主證供不符，她的證供亦與其丈夫證供有矛盾之處，故並不可信。

案件編號：KCCC 218/2022