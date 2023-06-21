打造啟德河成港版「目黑川」　估計耗資近3.7億元

啟德河未來或成港版「目黑川」！根據最新立法會文件，政府計劃建造啟德河及啟德車站廣場附近的休憩用地項目，擬議工程包括將位於前啟德機場北面停機坪近世運道，打造主題園景區、多用途區和休憩區等；而啟德車站廣場與世運道之間一段的啟德河河道兩岸，亦會建造休憩用地並設觀景台，兩岸栽種河畔植物，十足港版「目黑川」。初步估計擬議工程費用約為3.68億港元。

根據發展局向立法會提交文件顯示，擬議工程會在啟德發展區第2區建造3幅相連的休憩用地，，面積共約8,700平方米；另外在啟德車站廣場與世運道之間一段的啟德河河道兩岸建造休憩用地，面積約7,800平方米。發展局表示，計劃在獲立法會財務委員會批准撥款後將展開擬議工程，約3年內分階段完成，並交由康樂及文化事務署管理。同時又計劃於今年第3季同步招標，以便擬議工程及早展開。

工程費用方面，初步估計擬議工程費用約為3.68億港元；而因應工程而產生的約8,700公噸建築廢物，把建築廢物運送到公眾填料接收設施和堆填區處置的費用，估計總額約為78萬港元。