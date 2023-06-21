禁新型煙草重創物流業　修訂進出口例獲通過　議員稱僅補漏拾遺

上屆政府推行全面禁止新型煙草，除禁止新型煙草買賣，更禁止聯運轉，影響物流業界收入。立法會今日(21)三讀通過修訂《進出口條例》，把以海空和陸空方式經香港聯運轉運的另類吸煙產品納入豁免範圍。有議員指修例僅為「補漏拾遺」，亦有議員反對修例，直指若香港進行違禁品(新型煙草)生意，是否需要在課本寫「香港係依靠轉運違禁品，重登國際航運樞紐」。

航運及交通界議員易志明表示，自去年四月三十日禁止新型煙草，以及聯運轉運，而禁止聯運轉運的另類吸煙產品後，本港總空運貨量下跌16.4%，情況嚴峻，令大部分原本經由香港機場出口的內地電子煙被迫轉經澳門或韓國出口海外，打擊本港運輸、物流及轉運行業。他形容做法重創物流業，如不改善問題，恐把物流業地位相讓他人，而修訂僅為「補漏拾遺」，即使容許聯運轉運，亦沒有影響修例原意。

對於有反對修例人士擔心另類吸煙產品會流入社區，又認為做法不道德。易志明和議員陳恒鑌不同意有關說法，指政府有採取措施監控貨物，相信走私風險可控，而有關做法亦非第一次。另一議員梁子穎指內地是另類煙最大生產地，外國亦有需求，香港作為服務者，提供轉運並不涉及道德問題，反而香港面對經濟發展需要，物流運輸業持續發展，才能避免勞資雙輸。

醫療衞生界議員林哲玄提出修正案，把草案內「進口另類吸煙產品的罪行」，由「督察」改為海關執法，但修正案遭否決。他指難以想像若在船上遺失電子煙，由控煙酒辦執法，強調修正案是針對刑事調查的嚴重罪行，非針對旅客的過境執法。議員邵家則反對修正案，指現時就處理違禁品一事，海關均會根據性質轉介至其他部門，形容如果所有違禁品都需要交由海關處理，海關的部門架構會變得相當龐大。而林哲玄的修正最終遭否決。

林發言時指2011年香港貨運排名全球第3位，而2018年出現另類吸煙產品卻跌至第9位，認為影響香港貨運影響很多，而香港從來亦不是依靠違禁品(新型煙草)轉運工作。他指香港進行違禁品(新型煙草)生意，質問是否需要在課本寫「香港係依靠轉運違禁品(新型煙草)，重登國際航運樞紐」。

運輸及物流局局長林世雄解釋，不接納林哲玄的修正案是因為現時控煙酒辦和海關的執法安排行之有效，指修正案會對海關的代理職務構成負面影響，對海關造成人手和資源負擔，會影響執法工作。