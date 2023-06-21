長沙灣店舖售13款未註冊藥物　包括止痛藥等　45歲漢被捕

長沙灣一間店舖涉嫌售賣多種未經註冊藥劑製品，包括止痛藥、傷風咳嗽藥、止暈止嘔藥及外用藥，且包裝上均沒有附印香港藥劑製品註冊編號，當中大部分附有外語標籤，包括日文、韓文及英文。衞生署今日(21日)表示，行動中一名45歲涉案男子被拘捕，他涉嫌非法售賣及管有未經註冊藥劑製品、第1部毒藥及抗生素。

初步調查顯示，今日執法行動所檢獲的相關藥品當中，13款產品分別含有屬《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥，包括「布洛芬」、「二氫可待因」、「甲基麻黃鹼」、「氟輕松」、「曲安奈德」、「氫化可的松」、「二氟潑尼酯」、「雙氯芬酸」、「聯苯乙酸」及「東莨菪鹼」，及/或《抗生素條例》下的抗生素物質，包括「杆菌肽」及「新霉素」。

根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品均須獲香港藥劑業及毒藥管理局的註冊，方可合法於市面售賣。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。此外，根據《抗生素條例》，非法售賣或管有抗生素的最高罰則為罰款5萬港元及監禁12個月。