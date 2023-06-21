三讀通過嶺南大學(修訂)條例草案　學生會被踢出局

身兼嶺南大學協理副校長的議員劉智鵬提出的《2023年嶺南大學(修訂)條例草案》，今日(21日)獲立法會三讀通過。修訂草案內容包括容許嶺大委任副校長人數由目前的1名增至最多3名，以協助校長執行職務；並將學生會從條例中刪去，廢除條例內所有學生會的定義，取消由學生會會長擔任校董會當然成員及諮議會成員。至於本科生校董代表，則改由本科生互選再經校董會委任產生，並同時增設研究生學生代表，共設兩名校董會成員及兩名諮議會成員。

多名議員贊成有關修訂。議員陳仲尼提指目前8間政府資助大學中，有6間都多於一名副校長，港大更共有5名副校長，但嶺大只有1個副校長，認為修訂適合及必需，認為要加強未來發展，增加副校長數目是必要的。議員周文港形容嶺大由提出到通過有關修訂困難重重，增加副校長人數是與時並進，避免權利集中，有利提升大學發展水平。

身兼教育事務委員會主席的議員梁美芬認同管理層提出修訂，公帑大學接受立法會監督，有帶頭作用，認為修訂無關學術自由，1位副校長提升至3位副校長是符合需要。學生代表方面，她提到過去學生會表現過於激進，不遵從法治，自2014年港大法律系前副教授戴耀廷誤導學生開始，希望未來學生代表尊重法治，了解香港憲法秩序。

議員狄志遠關注學生會被剝奪參與，強調學生會與大學是不可分割，是學生重要的成長空間，不希望「去學生會」化，儘管過去學會同校方關係緊張，但事情已經過去，應重拾互信關係。