沙田污水廠遷岩洞要400億　議員質疑太貴惟「洗濕咗個頭」

政府為增加土地供應，計劃將不少現有建築搬入岩洞，以騰出土地空間再作發展。立法會工務小組今日(21日)討論搬遷沙田污水廠至岩洞的第三期31.2億港元撥款，累計開支已近200億港元，發展局於會上表明，整個項目最終造價料在400億港元內。惟會上仍有不少議員關注成本問題，認為搬遷成本高昂，但因首兩期工程已耗資逾160億港元，無奈需繼續批錢予第三期工程，又質疑釋出的土地是否「物有所值」，當中有議員直言是「有少少洗濕咗個頭嘅效果」。

多名議員在會上質疑搬遷成本過大，其中議員周文港認為若只釋出28公頃，未來發展是否能收回成本，又指出將相關用地轉為創科發展，但政府卻未有提出任何藍圖，「講就講創科啦，但都講咗好多年，錢就掉咗唔少錢，似乎都耗資咗接近200億㗎啦」，又稱當局早前曾指工程未來開支可達400至500億港元，若污水廠只服務沙田及馬鞍山，或未能做到物有所值。議員陳紹雄亦坦言建築費用「好貴」，問及會否有下調空間；議員李鎮強則坦言支持工程是「有少少洗濕咗個頭嘅效果，咁都一定要繼續洗落去」。

不過，工務小組主席盧偉國兩度擋駕，呼籲議員集中討論工程，其餘政策問題無法回應，需於其他事務委員會討論。發展局副局長林智文則回應指，污水廠終有一天需要更新，且成本巨大，搬入岩洞可有更多空間進行更新，亦有助釋放土地，目前相關土地靠近沙田科學園，加上馬料水填海合共可提供88公頃土地，將對發展創科有幫助。林又強調現時預算是400億港元，並對任何工程的成本開支都會嚴格把關。

沙田污水廠搬遷計劃為目前本港最大岩洞發展計劃，新廠房佔地14公頃，是本港最大的岩洞污水廠，其污水處理量與舊廠房相約，即每日處理約34萬立方米污水，原先料落成後可釋出28公頃土地作民生用途，現計劃改為創科用途。