教大揭腦神經認知科技訓練　可改善過度活躍症兒童專注力

患有「專注力不足過度活躍症」(ADHD)兒童因腦部發展障礙，容易出現過度活躍和躁動，甚至情緒失調，家長照顧起來亦分外吃力。香港教育大學研究發現，相關病童接受「腦神經認知科技」訓練後，能改善專注力、情緒管控及執行能力。

研究團隊於去年9月至今年2月，邀請24名患有ADHD的小三至小六學生，進行為期20周的深入研究。期間，學童需要每星期接受2次、每次1小時的「腦神經認知科技」腦電波技術訓練，透過類似電腦遊戲的練習，引導他們完成不同任務，例如以腦電波控制電腦遊戲角色「海豚」的移動方向，在海底的寶箱中收集硬幣、累積分數，一旦學童分心，海豚就會游回海面。該些練習將訓練參與研究的學童專注力耐力、眼球追蹤、時間管理、短期記憶、忽視干擾及傾聽指令的能力等。 練習期間，學童需要佩戴手帶實時量度專注度

研究團隊在培訓前後均為學童進行評估，包括專注度、及時反應、抑制衝動的能力以及抑制過度反應的表現。評估分數以7分為滿分，分數愈高代表該項能力愈強，結果顯示，學童在經過訓練後，各項行為表現評分均有上升，例如專注度由4.46分升至6.29分，而及時反應的增幅最明顯，由4分升至5.96分。有參與研究學童的家長表示，經過訓練後，子女專注力增加，親子關係亦有改善，「兒子之前做功課會比較急躁，接受訓練後耐性增加了，並且能更快完成功課。」另一位家長亦表示：「以前孩子可能會因小事而情緒失控，現在這些情況已經消失，情緒穩定下來，做父母壓力也紓緩了。」