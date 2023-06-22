端午節多區辦龍舟賽氣氛熾熱　赤柱正灘人山人海

又到端午節，全港各區節日氣氛濃厚，其中赤柱正灘舉辦的國際龍舟錦標賽更是人山人海、氣氛熾熱！東網記者今日（22日）到赤柱視察，龍舟比賽令赤柱人流如鯽，觀賽人潮擠滿沙灘，目測有逾500人。有一家大細初次來看龍舟比賽，感覺興奮小朋友亦非常開心；有參加龍舟比賽的選手則對獲獎充滿信心，坦言已練習2個月，相信「有付出一定有成果！」

記者今早9時許在海洋公園站前往赤柱的巴士及小巴站，已見排隊人流絡繹不絕，車上擠滿前往赤柱觀賽的人。到達赤柱正灘後，只見沙灘人來人往，酷熱天氣無阻市民熱情，有不少外國遊客前來觀賽感受端午節氣氛；不同機構代表參賽隊伍架起帳篷，時而休息等待比賽，時而在旁拉筋鍛煉；亦有不少家長帶小朋友爬上龍舟鼓手位置「打卡」拍照，讓小朋友一嘗扒龍舟滋味。

柯女士因丈夫公司有份出賽，故一家大細前來觀賽，希望讓小朋友感受香港傳統特色節日。她又笑稱是初次來觀賽，「本身都無諗過嚟，因為真係好怕熱，但見到小朋友可以試下、感受一下，其實非常之好」，雖然今日人潮極多，但氣氛十足熱鬧，亦有不同活動參加，一家大細玩得十分開心，小朋友更非常興奮，見到龍舟隨即大叫「boat（龍舟）！boat！」

余先生今年是首次參賽，初賽成績不俗，所屬隊伍一馬當先回到岸上。他稱已練習足足兩個月，笑言非常辛苦，「每次操完都想嘔呀其實！」隊友隨即打趣道「哇辛苦哂！」余先生又指今早6時已起床準備比賽，幸好昨晚很早已睡覺，確保充足體能，待初賽完成後仍有決賽，雖然興奮但要收拾心情，「要拿拿聲準備下一場啦」，不過他對決賽充滿信心，直言「值既！有付出一定有成果架嘛！」

李女士和家人一同到場觀看朋友比賽，小朋友一早起床非常高興，對觀看龍舟比賽十分感興趣，她又指天氣炎熱，今早未有太多人潮，但到中午開始人流極多，氣氛不錯。李女士指稍後打算一家人吃糉慶祝端午節，歡度節日。