通訊事務管理局推短訊發放人登記制度　率先於銀行業應用

通訊事務管理局辦公室將推出短訊發放人登記制度，並率先在銀行業應用，屆時銀行經電訊商發出短訊時，先要經過核實和登記，其他模仿銀行的短訊將被攔截。通訊事務管理局助理總監湛兆仁表示，當局下月會發出相關業務守則，電訊商和銀行業會於數月內完成登記冊，期望今年年底可以在銀行業推出有關措施。

湛兆仁今早(22日)在電台節目表示，由於銀行業經電訊商發出短訊的數目較多，涉及金錢交易機會較大，所以先在銀行業推出。現時當局正設計登記名字格式等內容，至於會否考慮推展到銀行以外機構，則要視乎相關計劃的推行情況。至於WhatsApp等社交應用程式，由於它不是電訊服務，因此不包括在計劃中，但市民可以向警方舉報，在發現網站存有詐騙內容時，電訊商可攔截有關網站。

他續說，由通訊事務管理局辦公室、警方及電訊公司成立的小組，過往也曾推出不同措施，包括攔截以+852為首的虛假來電、連接網絡詐騙連結訊息，以及暫停與詐騙連結有關的懷疑本地流動電話號碼。此外，從上月開始，來自境外的+852電話，亦會有訊息及話音警告，提醒市民該號碼屬可疑來電。

資訊科技商會榮譽會長方保僑預計系統實施後，通信局將能夠大規模攔截未註冊的境外短訊，但騙徒的手法多變，加上部分通訊程式並非以電話號碼註冊登記，擔心騙徒仍可以竊取別人帳戶行騙，通訊商難以做到全監管，提醒市民最重要是提高警覺。議員梁文廣則認為，除了攔截詐騙短訊，當局及業界亦應加強識別可疑交易的能力。