「黑美人168」甜度可達11度　西瓜節商戶料銷情最佳

漁農自然護理署今日(22日)起一連4日在青衣城舉辦「2023本地有機西瓜節」，有達20個攤檔在場售賣4款本地栽種西瓜，以及有機農產品。有首次參展的商戶表示，預計甜度可達11度的「黑美人168」西瓜銷情最佳。有市民則專程開車前來購物，惟認為場內售價偏貴，預計消費200港元左右。

漁護署由本月至明年1月，將舉辦「開心香港漁農嘉年華」，展銷本地優質漁農產品。嘉年華的首項活動今日舉行，主題為本地有機西瓜，場內共設有20個攤檔售賣有機農產品。首次參展的檔主Lo姐表示，適逢端午節假日，認為場內人流不俗，對生意額感理想。她期望透過活動可推廣更多本地有機瓜，增加大眾對本地有機農產品的認識。

有市民則特意開車前來採購，其中居於九龍的李先生表示，專程到場準備抱兩個大西瓜回家，預計消費200港元左右。惟他指遊歷一圈後，覺場內產品售價偏貴，且無折扣優惠。不過他表示，因場內產品有認證，認為「自己食無所謂」，「好食唔計錢，計錢唔好食。」而另有市民則選購由本地農場種植的蔬果，其中莊氏一家透露，其購買了白苦瓜及火龍果等，花費逾百港元。