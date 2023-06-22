珠寶首飾展今起一連4日舉行　匯聚1688家參展商　業界望擴商機

一連4日的香港珠寶首飾展覽會(JGA)今天(22日)於會展開幕，今年珠寶展回復疫情前的規模，匯聚了來自33個國家和地區的1,688家參展商，打算入場參觀的買家可登入現場登記網頁辦理預先登記手續。大會指，此大型展覽的舉行，標誌着業界期盼3年的亞洲年中最大型珠寶盛會全面回歸；業界則期望能擴展商機。

珠寶展登記處外今早已經人頭湧湧，數百人等候入場欣賞及選購珠寶首飾。是次珠寶展設有30多個特色展館和主題館，包括寶石精品館和珠寶精品館，兩大特色展館洋溢着高貴奢華的氛圍，所呈獻的都是獨具匠心的臻美佳品。其他產品主題館則展示凸顯香港珠寶在工藝、製造和設計方面優勢，以及設有珠寶首飾館、翡翠廊、古董及古典首飾館、鑽石館、寶石館和珍珠館等，為買家提供廣泛的選擇。

主辦單位「Informa Markets」亞洲高級副總裁龐大為表示，在過去漫長的3年裏，一直期盼為環球業界再次敞開JGA的大門。珠寶展覽部總監劉小雯認為，行業聚會令與會者掌握新趨勢和新想法，並建立持久的業務發展。香港鑽石總會創會會長兼主席馬墉宜期望，業界能在香港的環球珠寶貿易中心建立商脈，共同探索新機遇。