筷子基後巷遭圍毆　少年捱打至背通紅　街坊聞聲趕至喝止

澳門社會治安紊亂，除騙案不絕外，更不乏民間暴力私了。網上今日(22日)流傳一段約1分9秒的影片，只見疑在筷子基青州新馬路一大廈的後巷，四名年輕男子於深夜裏圍毆一名少年，當中一人更脫去上衣露出多處紋身，期間另有數人在場旁觀，當中兩人更手持電話錄片，所幸有街坊喝斥下，眾人才停手並迅速離去。

發貼網民在文中不齒該批男子的圍毆行為，直言「咁多個打一個有冇人性」，而從片段開初，可見四名年輕男子圍着一名少年不斷拳打腳踢，且眾人均默不作聲，其中一名赤裸上身的男子更嘗試將捱打少年拖出角落，施暴四人期間更面露笑容，似相當享受毆打快感，端的是冷酷無情。當圍毆進行約20秒後，其中一名施暴男子脫下拖鞋不斷拍打少年，並一度發出巨大聲響，惹得旁觀者驚呼「哇，好響亮啊」，另有一人則兩度出腳踩向少年頭部，其餘數人則稍作休息。

未幾，上身赤裸男子率先回氣並不斷對地上少年出低掃腿，其餘兩人亦隨後加入施暴。在圍毆少年期間，施暴眾人更表示「搞事啊嘛，好X鍾意玩X人啊嘛」，當中有人更大叫「繼續打唔好停」，雙方似早有牙齒印，而錄片者聞聲後則着同伴「細聲啲會死人啊」，更反嘲「你好X有料啊，廢青嚟咋」。圍毆進行約1分鐘後，抱頭少年背部已被打至通紅，此時一名街坊疑聽到聲響到場查看，並大聲喝道「喂𡃁仔，做咩啊，打人呀」，片段便在施暴眾人逃跑聲響中完結，至於後事則未可知。

片段被放上網後引來大量留言，當中不少人希望將施暴者繩之以法，並表示「一定要捉晒佢哋」，亦有人標註澳門執法部門後留言「做嘢啦」，不過卻有人則反嘲道「你指抄牌？」惹得部分網民以笑哈哈表情回應。另有網民則聯想到港產片《三五成群》，留言道「28座大王？」更有人直言「澳門真是無得救」。