長效針劑可減思覺失調復發風險　愈早用藥愈能控制病情

鑽石山荷里活廣場男子刺死兩女事件，令大眾關注精神健康問題，惟精神患者求診後的未有依從醫生指示服藥，成為醫治思覺失調的一大挑戰。香港大學早前的一項研究發現，相比口服抗思覺失調藥物，使用長效針劑可大大降低思覺失調患者復發風險，愈早用藥愈有效控制病情。

近年醫學界研發長效針劑，患者毋須每日口服藥物亦可以達到治療效果，副作用亦相對溫和。香港大學醫學院藥理及藥劑學系教授陳慧賢表示，港大在2021年5至8月進行一項有關思覺失調患者的用藥成效分別研究，發現相比口服抗思覺失調藥物，在接受長效針劑治療期間，患者多項復發風險有明顯降低，包括減低住院風險37%及企圖自殺風險44%等，而且愈早使用愈有效控制病情。

精神科專科醫生李靖國表示，治療思覺失調藥物大致分為典型及非典型兩種，服用藥物後數星期便開始見效，但部份副作用會較明顯。不過，他指外國有研究顯示，有一半思覺失調患者並沒有依從治療方案，然而患者在停藥後，會增加症狀復發及再住院風險。李強調，長效針劑並不等於「懵仔針」，後者原名「氟哌啶醇」，是現時急症室常用的一種典型抗精神病藥之一，能夠在短時間達到鎮靜效果。但長效針劑則能夠達到長遠的治療效果，毋須每天注特，副作用亦相對溫和。

除了藥物治療外，加強公眾教育，建立共融精神健康環境也十分重要。香港心理衞生會總幹事程志剛建議，傳媒報道時需要根據客觀事實，而非以偏概全，避免引起市民相信「精神病人會傷害人」，加深對復元人士標籤及歧視。他亦建議公眾學習精神健康急救，以辨識身邊人有否正面對精神及情緒問題，以及如何作有效之溝通和介入等。