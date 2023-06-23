夏日濕氣重　中醫倡穴位按摩　抵禦外來濕邪

本港夏天濕熱，而且不少港人愛食冷凍食物和飲凍飲，令濕氣問題更加嚴重。基督教聯合那打素社康服務表示，在祛濕方面，可進食黨參、白朮等具健脾益氣的祛濕藥材，亦應避免進食生冷和脂肪高的食物，以免傷害脾胃運化的能力，並且進行帶氧運動，適度出汗排濕。

機構指，中醫理論會根據濕氣的類別而使用相應的祛濕藥物，只有對症下藥，才能藥到病除。脾虛濕困的人士，機構指它的本質是脾虛，因此多用具有健脾益氣祛濕功效的藥材，如黨參、白朮、白扁豆等健脾益氣藥，以及茯苓等利水滲濕藥；而寒涼中阻方面，它的本質是寒和濕結合，不可用清熱祛濕的方法，否則如雪上加霜，多用具有溫陽蜂濕，行氣利水的藥材，如乾薑、豆蔻、蒼朮 、厚朴、白朮、陳皮、半夏等。若是濕熱內蘊人士，本質是濕和熱結合，不可用溫陽燥濕方法，否則如火上加油，多用具有清熱燥濕功效的藥材，如滑石、茵陳、黃連、黃苓、黃柏、苦參、車前子等。

機構也提醒需注意飲食忌生冷、肥膩之品，以免損傷脾胃運化功能，導致水濕停聚體內。適當進行帶氧運動，適度出汗亦有助人體排出濕氣，另外，亦要避免涉水買雨，盡量遠離潮濕環境，保持居住環境乾爽，從源頭減少接觸濕氣。此外，可配合穴位按摩，透過刺激相應的穴位，增強身體氣血流通和臟腑功能，從而排濕或加強身體抵禦外來濕邪的能力。