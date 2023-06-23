東方日報A1：外公狎孫越柙出逃　親女舉報家前被捕

繼兩個月前西九法院發生囚犯掉包越柙案後，一名涉嫌非禮及偷拍孫女色情照而被還押的六旬漢，昨日凌晨報稱不適，在懲教署人員看管下，被送抵伊利沙伯醫院治理，詎料卻掙脫手銬擺脫追兵，截乘的士聯絡家人並返回寓所借錢。家人不值其所為遂報案，至清晨疑犯在白田邨被截獲就擒。執法部門正了解疑犯逃脫方法及動機，懲教署已委派一個調查委員會深入調查事件。走犯事件接二連三，外界促請當局須盡快檢視看管疑犯制度，避免還押者自出自入恍如「無掩雞籠」。

一度狡脫男子姓譚（64歲），據悉他早前因涉嫌「製作兒童色情物品」被捕，並被羈押於荔枝角收押所。昨日凌晨，譚報稱身體不適，在懲教署人員看管下，轉送至伊利沙伯醫院治理。惟至凌晨約4時，有人突然掙脫繫於病床的手銬逃走，當時有護士目睹他奪門而出，曾經嘗試與在場懲教人員追截，同時召喚支援及通知執法部門。

消息指出，譚男沿病房後樓梯拾級而下，經過正門大堂逃離醫院後，繼而登乘的士離開。途中，他致電家人簡略交代逃脫的經過，又表示自己身無分文，無法支付車資，需要返回石硤尾白田邨盛田樓寓所借錢。惟譚的女兒不值父親所為，遂於凌晨4時28分報案處理。

執法人員接報後掩至盛田樓，期間封鎖大廈出入口，並且兵分多路在附近一帶兜截。至清晨5時45分，人員在偉倫街近南昌街，尋獲一名赤腳及身穿病人服的形迹可疑男子，遂上前把他截查，在確認對方正是從醫院逃脫的譚男後，隨即把他按在地上制服。人員經初步調查後，以涉嫌「從合法羈押逃脫」拘捕譚男，他被鎖上手銬帶走時，再三聲稱「想返屋企呀，淨係想返屋企講幾句，跟住就自首」。至昨日下午，疑犯報稱「唔舒服」，其後被安排到明愛醫院治理及留醫。執法部門正了解譚男的逃脫方法及動機，而懲教署已委派一個調查委員會深入調查事件。伊院發言人表示，院方會全力配合調查，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告。

據悉，今次主動報案協助拉人的女兒已是第二次大義滅親，有指疑犯早前涉嫌非禮與其沒有血緣關係的十多歲孫女，並偷拍孫女的色情照，事件早前由女兒揭發，並報案把父親繩之以法。

資料顯示，連同今年4月10日發生的西九龍法院羈留室掉包手帶案，本港在過去10年，至少發生8次走犯事件。2022年3月21日，一名涉嫌「無牌賣酒」及「刑事毀壞」的姓余（22歲）男子因未有出庭應訊被捕，他在九龍城法院等候出庭時，趁執法人員疏忽不察，擅自逃出羈留室及「飛的」逃遁，當晚在屯門被擒；2020年2月28日，一名涉及毒案的姓譚（18歲）青年，還押期間向執法人員表示不適，結果在明愛醫院就醫時逃走；2018年11月16日，因藏有虛假身份證明文件的姓李（34歲）男子，被捕後告病求醫，他在瑪麗醫院「借尿遁」，再拆開廁所假天花作逃走路徑，人員其後查出他匿藏於灣仔一間酒店，翌日把其逮捕。同類事件不斷重演，外界均質疑看管疑犯的制度是否存在漏洞，從而令還押者有機可乘。

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