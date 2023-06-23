城市林務發展基金學習資助計劃　下月提高課程資助金額

為吸引更多青少年投身樹藝及園藝業，並鼓勵在職從業員持續進修，發展局今日(23日)公布，將於下月1日起推出城市林務發展基金學習資助計劃優化措施，包括提高相關課程資助金額。當局料新措施會惠及更多學生及在職從業員，有助培育足夠業界人員，以支援及優化本港的樹木管理及護養工作。

優化措施下，樹藝及樹木管理課程的資助金額上限由學費的一半或2萬港元，上調至學費的7成或3.5萬港元，以較低者為準；而樹藝工作課程的資助金額上限由學費的7成或6,000港元，上調至學費的7成或1萬港元，同樣以較低者為準。每名申請人可分別就報讀樹藝及樹木管理課程和樹藝工作課程各申請一次資助，不設年齡上限，以促進業界人員多元化發展。

此外，獎學金申請資格會擴展至正在修讀屬資歷架構第五級及獲認可的樹藝及樹木管理全日制課程而表現優異的學生，以鼓勵他們爭取更佳學術成績，為投身行業做好準備。獎學金金額為每學年學費全額或5萬港元，以較低者為準。

學習資助計劃於2020年推出，為有志投身樹藝及園藝業的申請人提供課程資助及獎學金，以鼓勵他們報讀由本地職業訓練學院、大專院校及培訓機構開辦，屬資歷架構第二至第五級及獲認可的樹藝、樹木管理及樹藝工作課程。現時計劃已認可8間機構，提供合共21個課程。學習資助計劃全年接受申請。