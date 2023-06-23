逾九成受訪者撐最低工資一年一檢　八成認為應以物價變動作指標

最低工資委員會正進行第二階段公眾諮詢。有政黨今日（23日）公布一項民意調查結果，有超九成受訪者同意將法定最低工資水平改為「一年一檢」，八成受訪者希望用指標調整，當中認為物價變動（80%）、工資水平（39%）及整體經濟（39%）表現為最合適的三項指標項目。另外，近九成認為有關指標需不時檢討調整。

議員顏汶羽指出，現時最低工資調整過程包括資料收集、委員會審議及行政長官同行政會議最後決定，耗時20個月，追不到實際勞動市場狀況，變相令「在職貧窮」惡化，建議簡化檢討程序，減少行政程序，從而落實「一年一檢」。

以「與低薪行業僱員每小時工資第10個百分位」的工資水平掛鉤方程式，可以有效防止法定最低工資水平過低，亦可減低對勞工市場的影響。另外，統計處每年已經有「收入及工時調查報告」數據，無需做額外調查，提高施政效率。

顏還表示，最低工資應有「一道防線」，當經濟情況步入衰退，最低工資人士和失業率大幅上升的情況下，委員會應立即啟動審議程序，檢討是否需要下調或凍結法定最低工資水平，以平衡經濟發展。