鄭達鴻續就初選作供　否認「撼動政權」言論以否決預算案作手段

鄭達鴻指其個人競選單張上「承諾」，是公民黨的承諾而非自己立場。

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權案，今日（23日）在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、獲准保釋的前公民黨成員鄭達鴻續作供。鄭達鴻說，其個人競選單張上「承諾」，其實是黨的承諾，而非自己的立場。鄭同意曾說要「撼動政權」，但否認是要用否決財政預算案作手段。

控方展示鄭達鴻的競張單張，其中在「鄭達鴻承諾」下方，寫着「35+反制政府 實現五大訴求」，說會運用否決權，迫使政府落實五大訴求。控方質疑，這不但是公民黨的承諾，也是鄭個人的承諾。鄭達鴻不同意，說自己沒有特別留意上方「鄭達鴻承諾」字眼，重申單張僅反映黨的立場，而他當時需跟隨。

控方之後就着鄭達鴻在電台風煙節目中的言論發問。鄭達鴻曾在節目中，說「共同目標就係撼動個政權」。控方指，鄭打算當選後，透過否決財案「撼動政權」。鄭不同意說法。另外，在節目中，鄭曾說不簽署協議文件，是戴耀廷的良好願望，為的是製造「走盞位」，避免候選人遭「DQ」。鄭今在庭上指，上述提到的協議文件，其實只針對「贏咗先有得選」這議題，與共同綱領或否決財案無關。

案件編號：HCCC 69/2022