本港近8成受訪者不贊成日本排放核廢水　逾6成將減少往當地旅遊

日本福島核電站港灣有海魚驗到輻射超標180倍，惟當地已為排放核污水作準備，引起港人憂食日海產中輻射，有政黨早前就日本排放核污水進行問卷調查，結果指有近8成受訪者不贊成日本向海洋排放核廢水，有約6成指會因此減少去日本旅遊和消費，超過7成對日本漁農產品異地加工的擔憂，遂有議員建議，香港針對日本出口食品的規限應與內地、澳門睇齊，亦有議員認為全面禁止日本海產水產進口，是最安全和最有力的反制措施，斥日本行為「一意孤行」，對此表示強烈憤怒和堅決反對。

問卷於6月15日至17日進行，共訪問601名18歲或以上香港市民，有逾8成受訪市民對日本排放核廢水表示關注，另外有近八成表示不贊成有關排放計劃；逾六成受訪市民表示將會減少消費日本進口食品，逾半表示將減少赴日旅遊；針對收緊日本進口食品管制措施，受訪者依次認為應加強對日本進口食品進行輻射檢查、禁止日本福島及附近縣份食品進口、短期內全面禁止所有日本水產品進口、維持現行進口管制力度的受訪市民。

議員鄧家彪反問如果水真的安全，為何日本「唔自己用」，直指日本政府「唔好呃細路」，應以港府應做好預案。他又稱部分食品如雞蛋，雖然不是福島生產，但餵飼雞隻的飼料可能來自福島，因此以現行措施難以解決市民擔憂的問題。議員吳秋北也指，作為有責任的政府，當日本食品懷疑有危機、損害未必能即時見到、甚至會禍延下代時，政府有責任加緊措施，議員陸頌雄也指全面禁止日本海產水產進口，是最安全和最有力的反制措施。

針對港府應否加強抽查日本食品，議員陳穎欣指有近9成受訪者認為政府措施不夠，而事件元兇為日本政府，加強抽查則由香港納稅人「買單」，又指日本一直沒有透過第三方檢查水質，亦預示到將來國際原子能報告會為日本開綠燈。他續稱現時內地禁止包括福島、東京在內的10個都縣食品及水產品進口，早前澳門表示將考慮暫停9個縣市的水產、蔬果等漁農產品進口申請，相比之下，港府僅對福島及附近4個縣市進口食品進口管制，促請港府起碼與兩地睇齊。