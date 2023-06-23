相隔1237天　福建武夷山至香港航線復航

內媒周五（23日）報道，香港-武夷山航線復航儀式周四（22日）在福建武夷山機場舉行，向香港飛往武夷山航班上的旅客送上糉子和茶葉作為端午節手信。另外，四川成都東至香港西九龍跨境G字頭動車組列車將於下月1日凌晨零時起首次開行，乘務人員新制服亮相，上面的熊貓圖案格外吸睛。

周四中午12時許，武夷山直飛香港的3U3731航班從武夷山機場起飛赴港；同日下午5時許，由香港飛往武夷山的3U3732航班降落武夷山機場。至此，武夷山口岸相隔1,237天恢復往返香港航班，正式迎來首批直飛武夷山的境外旅客。武夷山邊檢部門相關負責人表示，下一步將針對流量回升、航線加密的情況，加強與聯檢單位協調配合，保障復航後各項工作順利進行。

隨着全國鐵路實行新的列車運行圖，成都往返香港高鐵列車下月將開行，由中國鐵路成都局集團有限公司成都客運段擔當值乘任務，列車將途經樂山、宜賓、貴陽、桂林、廣州、深圳等城市，全程約10小時。新線乘務人員的制服近日亮相，以「魅力端莊、秀麗東方」為主題，選用國際灰和成都市花芙蓉的芙蓉紅色為基調，融合巴蜀文化、鐵路元素，並加入竹、大熊貓等元素。