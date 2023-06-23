屋宇署設立電話熱線　供查詢住宅單位改動及加建工程

日前將軍澳日出康城有單位主力牆裝修時被拆，令居民擔心樓宇結構安全。屋宇署今日(23日)表示，因應近日有不少市民希望了解如何查閱批准圖則，以確定結構牆的位置，或關注自己的住宅單位會否因曾進行改動及加建工程，而對樓宇結構或安全有影響，署方已設立電話熱線，解答市民的查詢。

屋宇署電話熱線由今日起開放至下月21日，市民可於辦公時間致電，查詢有關事宜。視乎需要，電話熱線的服務日期或會延長。市民亦可將查詢電郵k。此外，屋宇署已將有關「住用處所的改動及加建工程」的常見問題及答案，上載於署方的網頁供市民參考。

屋宇署歡迎市民經上述熱線或電郵預約在辦公時間到油麻地西九龍政府合署北座屋宇署總部二樓的樓宇資訊中心，進一步了解如何索取相關的建築圖則，以及認識圖則上的相關基本資料，包括如何分辨結構牆及非結構牆。

此外，屋宇署將聯同香港建築師學會、香港工程師學會結構分部和香港測量師學會，於下月11日下午6時半，在樓宇資訊中心舉辦有關「住宅室內改動及加建工程須知」的講座。上述三個建築團體亦已更新其網頁，包括整理一份有提供改動及加建工程專業服務的會員／公司名冊。市民如懷疑其住宅單位內的結構構件曾非法改動，或擬進行改動及加建工程，可按有關名冊聘請專業人士以獲得所需的專業諮詢服務。