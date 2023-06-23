公共圖書館推夏日節目　分享閱讀樂趣

康文署香港公共圖書館將於今年7月至8月推出大型閱讀活動「夏日圖書館節2023」，以「玩樂大自然」為主題，透過多元的實體和網上活動，鼓勵不同年齡的市民發掘閱讀的樂趣，並引領他們探索公共圖書館豐富的閱讀資源。位於調景嶺、香港仔、藍田、深水埗、青衣和圓洲角的公共圖書館在7月中至8月期間輪流設有互動故事裝置，市民可以利用裝置的動作感應器控制虛擬角色，走進不同故事的場景，親身演繹故事或在香港公共圖書館故事大使的聲音導航下完成任務。

為培養小朋友對閱讀的興趣，多區的公共圖書館將舉行「故事劇場」和「故事分享會」，讓兒童透過互動遊戲、音樂劇或製作與故事相關的手工，體驗故事欣賞的樂趣。「故事劇場」和「故事分享會」將以粵語、普通話或英語進行。所有活動費用全免，部分須預先報名或索取入場券。

香港公共圖書館亦會舉行一系列親子工作坊，讓小朋友與家長一起製作樹葉拼貼畫、乾花書籤或利用回收物料製作玩具等。青少年及成年讀者亦可參與專為他們而設的工作坊，包括「植物拓染環保紙巾盒工作坊」和「自然為本：禪繞畫書籤工作坊」。此外，小朋友可參與網上實時工作坊學習繪畫、製作手工藝和進行簡易科學實驗。香港公共圖書館亦會在網上舉辦以大自然為主題的讀書會、專題講座、童書作家分享會和故事分享，並將陸續上載多條教授繪畫和手工藝的短片至其YouTube頻道及康文署「寓樂頻道。

位於南區、葵青區和深水埗區的公共圖書館會在夏日舉辦不同主題的活動，分別讓參加者體驗輪廓剪紙和藝術創作樂趣、提升他們對中國傳統藝術與香港文化的理解和欣賞、培養小朋友創意及邏輯思維，以鼓勵市民善用和認識區內圖書館資源。