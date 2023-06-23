將軍澳3過渡性房屋開放申請　機構辦即場報名　近20人到場了解

將軍澳3個過渡性房屋項目今日(23日)起一連3日舉行即場報名日，歡迎基層家庭帶備申請文件，於專人協助報名。機構「基督教家庭服務中心」同日下午於其觀塘的服務中心舉行簡介會，接近20人到場了解屋苑細節，部分人即場提交申請。其中，廖女士提到已等侯公屋7年時，不禁落淚。

房屋項目「賢庭居」、「邑庭居」及「寶庭居」分別位於將軍澳市中心唐賢街、寶邑路及寶琳北路，鄰近港鐵站，附近有大型街市及公共休憩設施，而項目合共提供1,079個包括1至2人、3人、4人及無障礙單位。其中，「邑庭居」以實用面租約120平方呎的2人單位最多，每月租金約3,300港元，另加約120港元管理費。所有單位均提供獨立洗手間、煮食空間、抽氣扇及熱水爐等設備，而屋苑由基督教家庭服務中心管理。中心指會確保屋苑安全及衛生，亦會提供多元化的家庭及社區服務，冀住戶透過計劃建立家園，提升生活質素，感受睦鄰關係。

中心補充，項目的申請對象須符合申請房委會公屋資格、或現居於不適切住房或有迫切需要援助改善住房的人士或家庭，他們可今日下午2時至晚上9時，或明後兩天(24、25日)朝11晚7到中心即場免費報名。中心提醒，申請人需帶備身份證明文件、公屋藍卡(如有申請公屋)、最近6個月入息文件及資產證明文件。他們亦可於本月30日中午12時前書面遞交申請。而「賢庭居」及「寶庭居」預期今年8至9月陸續安排申請者入住，而「邑庭居」預期於12月入伙。