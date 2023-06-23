外來人士冒充技術員欺取合約　2科技公司高層罪成判囚獲緩刑

科技公司兩名高層為了符合香港郵政一份價值419萬港元合約的招標要求，找來3名外來人士，向香港郵政稱是其公司的技術人員，從而使其公司最終中標。該兩名高層最終被廉政公署拘控，並於今早（23日）承認共兩項以欺騙手段取得金錢利益罪。區院暫委法官周燕珠最終判處2人分別監禁8個月及6個月，但獲准緩刑兩年。周官指本案以欺騙手段取得合約實屬嚴重，不過考慮到香港郵政沒有實際損失，涉案公司亦是在虧蝕下完成合約，且須聘請內地員工以完成香港郵政要打入內地市場的額外要求，加上案件困擾2人達4年多，故有特殊情況，最終判處緩刑。

兩名被告分別是張健恒及周靄儀（女），均為48歲，為夫妻關係並育有兩子。2人均被控兩項以欺騙手段取得金錢利益罪，張承認全部控罪，周則只承認首項控罪，餘下控罪則獲准於法庭存檔。2人過往均無案底。案情指，周於案發時為泰美商業科技有限公司(下稱泰美)股東兼行政總裁，張於2017年7月起為泰美的營運總監，並於翌年8月31日辭職。香港郵政約於2016年中，展開「重建香港郵政網上購物平台」項目，並以投標方式甄選該項目承辦商，規定投標者須於技術建議中說明執行該項目的人力資源，團隊中最少要包括1名項目經理、2名系統分析員及3名程式分析員，且須在科技相關項目的資歷及經驗方面符合所需要求。

泰美於2017年8月10日按標書要求舉辦簡介會向香港郵政講解泰美的技術建議。在簡介會前周聯絡具備標書要求經驗的大學校友劉漢君，希望他可幫忙湊夠標書所須人頭，張亦曾與劉商討簡介會的安排。泰美又於7月向與其有生意往來的公司發電郵稱借人，最終借得鄭紹棟及周榮康2人。泰美於技術建議稱劉是團隊的程式分析員，張、鄭及周則分別是該項目的經理、系統分析員及程式分析員，又指4人均曾處理過泰美的網購項目；劉、鄭及周亦有出席簡報會並同獲泰美給予1,800港元，實際上4人均沒有處理過泰美的網購項目。香港郵政於同年9月27日作價約419萬港元把項目判給泰美。該項目最終延期完成，泰美收取了約286萬港元。兩名被告人最終於2018年12月11日被捕。

案件編號：DCCC 1136/2021